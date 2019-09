Sechs Autos bei Händler in Flammen - war es Brandstiftung?

Brände in Heusenstamm und Offenbach

In Heusenstamm hat es in der Nacht gebrannt. Sechs Autos standen in Flammen.

Gebrannt hat es in der Nacht in Heusenstamm und in Offenbach. Sechs Autos standen in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.