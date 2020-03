Er fragt sie nach dem Weg: Frau erlebt böse Überraschung beim Blick ins Auto

Ein nackter Mann fährt in Heusenstamm mit seinem Auto durch das Stadtgebiet. Dann hält er an und fragt nach dem Weg. (Symbolbild)

Heusenstamm - Nur mit einem T-Shirt bekleidet hat sich ein Autofahrer in Heusenstamm nahe Offenbach mit seinem Wagen am Montagmorgen (02.03.20) auf den Weg gemacht. Dabei fuhr er an diesem Morgen mit seinem Auto durch die Hohebergstraße.

Heusenstamm bei Offenbach: Mann fragt nackt nach dem Weg

Eine Fußgängerin aus Heusenstamm war zeitgleich in der Schönbornstraße auf der Höhe der Hausnummer 2 unterwegs, als plötzlich neben ihr ein dunkelgrün-metallicfarbenes Auto anhielt. In dem Wagen saß der etwa 30 Jahre alte Fahrer, bekleidet lediglich obenrum mit einem T-Shirt. Dann fragte er die Fußgängerin nach dem Weg zum Bahnhof in Heusenstamm (Kreis Offenbach). Als sie ins Auto blickt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Während er die Frau nach dem Weg zum Bahnhof fragte, zeigte der Mann während des Gesprächs gleichzeitig auf sein entblößtes Glied. Das Polizeipräsidium Südosthessen hat eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht:

Der Mann war etwa 30 Jahre alt

Der Täter hatte hellblonde, kurze und „zerzottelte“ Haare

Er hatte mehrere Pickel im Gesicht und sah ungepflegt aus

Der Täter wirkte während des Gesprächs sehr nervös

Die Autositze von dem Wagen des Mannes waren außen schwarz und die Sitzfläche hatte eine grün-schwarze Musterung

Heusenstamm (Kreis Offenbach): Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrer

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte, soll noch eine weitere Fußgängerin in das Auto des Täters in Heusenstamm geschaut haben. Diese und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Der Mann war nicht der Einzige, der im Raum Offenbach in der letzten Zeit sein Unwesen trieb. An der S-Bahn-Station Offenbach Ost hat sich ein Mann vor einer jungen Frau ausgezogen. Dann signalisierte er ihr, mit ihm ins Gebüsch zu gehen Die Polizei sucht Zeugen. Außerdem hat sich ein Exhibitionist in Offenbach vor einer Frau entblößt. Als sie ihn anspricht, beschimpft er sie und flüchtet.