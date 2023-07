Aktuelle Störung im Frankfurter S-Bahn-Tunnel führt zu Ausfällen

Von: Anna Kirschner

Zwischen Konstablerwache und Ostendstraße in Frankfurt gibt es am Dienstag eine technische Störung. Die Bahnen fahren in anderer Taktung. Das Problem könnte noch andauern.

Frankfurt - Wenn im Frankfurter S-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Ostendstraße etwas schiefgeht, löst das meistens einen Dominoeffekt aus. Es ist die Hauptschlagader unter Frankfurt, das heißt alle wichtigen S-Bahnen, müssen genau hier durch. Aktuell (Stand: Dienstag, 18. Juli, 10 Uhr) liegt gerade dort, zwischen Konstablerwache und Ostendstraße, eine technische Störung vor.

Aktuelle Störung im S-Bahn-Betrieb wegen Gleisarbeiten

Wie die Deutsche Bahn (DB) auf Anfrage mitteilt, müssen kurzfristig Gleise instandgesetzt werden. Seit diesem Morgen sind Arbeiten an der Konstablerwache nötig, später im Bereich der Haltestelle Ostendstraße.

Aktuelle Störung bei den S-Bahnen in Frankfurt macht Gleisarbeiten bei Konstablerwache und Ostendstraße nötig

Die Folge: Die S-Bahnen S1 bis S6, S8 und S9 fahren nur noch im 30-Minuten-Takt, da die S-Bahnen ab Konstablerwache lediglich eingleisig fahren können. Das heißt: Die sogenannten Taktverstärker, die zu Hauptverkehrszeiten einen 15-minütigen Rhythmus ermöglichen, fallen aus. Die S7 ist davon aber nicht betroffen.

Aktuelle Störung im Frankfurter S-Bahn-Tunnel bis 11:30 Uhr

Laut DB soll die Störung bis etwa 11 oder 11:30 Uhr dauern – das sei aber eine „vorsichtige Prognose“. Fahrgäste informieren sich am besten über die Apps des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) und der DB. Diese sollten anzeigen, welche S-Bahnen ausfallen.

Erst vor weniger als einer Woche gab es eine Großstörung bei den S-Bahnen mit Auswirkungen auf Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet.