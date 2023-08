Frau hört Hilferufe aus der Lahn: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Person

Von: Erik Scharf

Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei in Gießen derzeit nach einer Person in der Lahn. (Archivfoto) © Karsten Schmalz/Imago

Eine Frau hört Hilferufe aus der Lahn, wenig später wird auch die Polizei Ohrenzeuge. Mit einem Großaufgebot wird derzeit nach einer Person gesucht.

Gießen – Banges Hoffen derzeit an der Lahn in Gießen: Am Samstagmorgen (12. August), gegen 02.20 Uhr, erreichte die Polizei ein Notruf von einer Zeugin, die Hilferufe einer Person in Gießen entlang des Uferweges an der Lahn vernahm. Das teilte die Polizei Gießen mit.

Die erste vor Ort eintreffende Polizeistreife bestätigte ebenfalls die Hilferufe, die vermutlich von einem Mann stammten. Unverzüglich wurden umfassende Suchaktionen entlang und auf der Lahn eingeleitet, einschließlich des Einsatzes einer Wärmebildkamera und mehrerer Feuerwehrboote, wie die Polizei Gießen berichtet. Bis jetzt konnte die Person jedoch nicht aufgefunden werden.

Suche nach Person in der Lahn: Hubschrauber im Einsatz

Mit Tagesanbruch wurden die Suchmaßnahmen nochmals verstärkt. Neben mehreren Polizeistreifen sind ein Polizeihubschrauber, die Feuerwehr und das THW mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz.

Die Polizei appelliert eindringlich an die Öffentlichkeit, jegliche Hinweise oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsort der Person stehen könnten, der Polizeistation Gießen Nord (0641/7006-3755) zu melden. (esa)

Erst im Mai starb ein Mann beim Schwimmen in der Lahn.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.