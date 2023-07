Plötzlich ist Schluss mit dem Hitze-Wetter: Temperatur fällt deutlich

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Nordhessen verschwindet kurzzeitig die Hitze - stattdessen gibt es Regen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes kehrt das warme Wetter aber bald zurück.

Kassel - Nach einem sonnig-heißen Juni lässt der Juli in Hessen zunächst nichts vom Hochsommer ahnen. So liegen die Höchstwerte am Sonntag (2. Juli) bei angenehmen, aber keineswegs heißen 22 bis 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag berichtet. In höheren Lagen fallen die Temperaturen sogar auf zwischen 18 und 21 Grad. Dabei ist es wolkig und weitgehend trocken, auch wenn lokal schwache Schauer nicht ganz ausgeschlossen sind. Für Hochlagen und in Nordhessen weht dabei eine frische Brise.

Auch am Montag bleibt es bei teilweise stark wolkigem Himmel weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad, wie die DWD-Meteorologen vorhersagten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 14 bis 10 Grad.

Für Hessen prognostiziert der Deutsche Wetterdienst im Laufe der Woche Regen. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Wetter in Nordhessen: Am Mittwoch kommt der Regen

Am Dienstag hingegen ist es stark bewölkt und es wird schauerartiger oder gewittriger Regen erwartet. Die Temperaturen liegen nur noch zwischen 19 und 23 Grad, der Wind kann auch mitunter stark böig bis stürmisch wehen. Nach der Prognose erreichen zur Mitte der Woche die Niederschläge wohl ihren Höhepunkt.

Wochentag Höchsttemperaturen in Hessen Sonntag (2. Juli) 22 bis 25 Grad Montag (3. Juli) 20 bis 24 Grad Dienstag (4. Juli) 19 bis 23 Grad Mittwoch (5. Juli) 18 bis 23 Grad

War es das also mit dem Hochsommer in Hessen? Eher nicht, wie die Wetter-Experten aus Offenbach berichten. Am nächsten Wochenende könnten die Temperaturen wieder die 30-Grad Marke knacken - und der Hochsommer zurückkehren.

Dieser Sommer bescherte den Menschen in Hessen zuletzt jede Menge Ärger: Über das Bundesland fegte ein schweres Unwetter. Hunderte Keller liefen voll, Bäume stürzten auf Autos, die Feuerwehr musste hunderte Mal zu Einsätzen ausrücken. Insgesamt war es zu sonnig, und zu warm: Der DWD spricht von einem der wärmsten Juni-Monate seit Beginn der Messung. (spr/dpa)