Grillverbote in Hessen: Darmstadt und Gießen vermieten Grillhütte nicht mehr

Hitze und Dürre sorgen für Grillverbote - Diese Regeln gelten in Städten in Hessen

Von: Christoph Sahler

Grillen kann angesichts der Trockenheit schnell ein Feuer entfachen. Manche Städte in Hessen ziehen bereits Konsequenzen. Andere warten noch ab.

Kassel/Frankfurt - An den langen Sommertagen riecht man vieler Orte die Rauchschwaden von Grillfreunden. Angesichts der Trockenheit birgt das Brutzeln aber auch Gefahren. Ein Funke kann genügen und Bäume, Sträucher oder Wiesen stehen in Flammen. Kommunen regeln in Gefahrenabwehrverordnungen, wo gegrillt werden darf.

Angesichts der Trockenheit ergreifen Städte unterschiedliche Maßnahmen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ergab. Dies ist auch den unterschiedlich hohen Gefahren für Waldbrände geschuldet.

Mehr Regen in Nordhessen: Kassel und Fulda noch ohne Grillverbote - Feuerwehr behält Lage im Auge

In Kassel gibt es bislang kein Grillverbot. Für die Region Nordhessen weist der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) laut der Stadt eine geringere Gefahr als in Südhessen auf. Die Situation werde weiterhin beobachtet und von den zuständigen Stellen ständig neu bewertet, um - sofern notwendig - zielgerichtete Maßnahmen wie beispielsweise ein Grillverbot zu ergreifen. Hierzu stünden Brandschutz-, Umwelt- und Garten- sowie das Ordnungsamt im engen Austausch. „Grundsätzlich wird von der Verwendung offenen Feuers - unabhängig vom Waldbrandgefahrenindex - im öffentlichen Raum abgeraten“, erklärte ein Sprecher gegenüber der dpa.

In vielen hessischen Städten gelten Grillverbote aufgrund der anhaltenden Hitze und Dürre. © Andreas Arnold/dpa

Ein Grillverbot wie in anderen Städten ist auch in Fulda derzeit noch kein Thema. „Grundsätzlich ist es zwar auch in Fulda derzeit sehr trocken, allerdings ist die Lage (noch) nicht dramatisch“, berichtete ein Sprecher der Stadt bei der dpa-Umfrage. Die Monate März und April seien vergleichsweise sehr feucht gewesen, und auch zwischen dem 7. und 11. Juni sowie am 20. Juni habe es im Raum Fulda - im Gegensatz zu anderen hessischen Gegenden - noch einmal durchaus nennenswerte Regenmengen gegeben. Feuerwehr und Ordnungsamt würden die Lage beobachten, die Bevölkerung sei zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Anhaltende Trockenheit im Rhein-Main-Gebiet: Grillverbote in Frankfurt und Wiesbaden

Die Stadt Frankfurt hingegen hat kürzlich das Grillen mit offenem Feuer auf den Plätzen in den Grünanlagen untersagt. Das Verbot trat Mitte Juni in Kraft und gilt bis auf Weiteres. Das Grillen ist in Frankfurt auch unter normalen Witterungsbedingungen im öffentlichen Raum nur auf ausgewiesenen Grillplätzen gestattet. Die Rasenflächen, Bäume und Büsche auf den öffentlichen Grillplätzen seien bereits jetzt ausgetrocknet, hatte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) erklärt.

Selbst bei größter Umsicht könne ein Funke ausreichen, um einen Brand zu verursachen. Das Verbot gilt sowohl für holz- und kohlebetriebene Grills als auch für Camping-, Gas- und Elektrogrills. Die Nutzung von Shishas, die mit glühender Kohle betrieben werden, ist ebenfalls untersagt. Auch für den Wald gelte eine erhöhte Gefahr, erklärte die Stadt.

Wegen der anhaltenden Trockenheit hat die Stadt Wiesbaden sämtliche öffentlichen Grillplätze im Wald geschlossen. Diese Maßnahme diene nicht nur dem Schutz der Natur, sondern auch dem der Menschen, hieß es. „Feuerwehr und Forstdienststellen bitten gleichzeitig die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit“, teilte die Stadt mit. Jedes Feuer sollte sofort unter der Notrufnummer 112 gemeldet werden.

Grillverbot in Hessen: So ist die Lage rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt

Ein offizielles Grillverbot in Form einer Allgemeinverfügung gibt es in den Stadtgebieten von Offenbach und Darmstadt nicht. Allerdings untersage die Gefahrenabwehrverordnung offenes Feuer, soweit keine Genehmigung für das Grillen vorliege. Eine generelle Genehmigung gibt es nur für befestigte Grillplätze. Zum Grillen dürften nur ausgewiesene Plätze genutzt werden. Aufgrund der aktuellen Situation vermiete das Grünflächenamt Darmstadt eine Grillhütte derzeit nicht mehr. In Dietzenbach (Kreis Offenbach) heißt es dazu beispielsweise: „In öffentlichen Anlagen darf nur an den dafür vorgesehenen Stellen gegrillt werden.“

Die Stadt Hanau reagiere auf wachsende Brandgefahr, vermeldete Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) über die Sozialen Medien am Freitag (23. Juni). „Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Marke und ausbleibende Niederschläge sorgen für eine wachsende Brandgefahr. Dies nimmt die Stadt Hanau zum Anlass, daran zu erinnern, dass offenes Feuer in allen öffentlichen Anlagen in der Brüder-Grimm-Stadt sowie im Wald verboten ist“, erklärte er. Das Grillverbot umfasse alle städtischen Grünflächen, insbesondere die Mainwiesen sowie die Bürgerparks Hochgericht und Freigerichtviertel.



Der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service werde an den von Wochenendausflüglern beliebten Grillplätzen entsprechende Verbotsschilder aufstellen, wonach Grillen und offenes Feuer untersagt sind, berichtete Kaminsky. Das Verbot in Hanau gilt auch für Kerzen und Fackeln sowie das Entsorgen von Asche. Außerdem ist auch die Nutzung von Shishas, die mit glühender Kohle betrieben werden, nicht erlaubt. „Ein kleiner Funke kann bei dieser Witterung ausreichen, um einen Brand zu verursachen“, erklärt der Stadtrat das Verbot. Gleichzeitig kündigt Morlock als Ordnungsdezernent an, dass die Stadtpolizei die Einhaltung des Grill- und Feuerverbotes verstärkt kontrollieren wird.

Grillverbote in Hessen: Darmstadt und Gießen vermieten Grillhütte nicht mehr

Auch die Stadt Gießen hat ihre beiden Grillhütten auf dem Schiffenberg bereits zur Monatsmitte wegen der hohen Waldbrandgefahr bis auf Weiteres geschlossen. Auch für andere Feuer, etwa zum Abbrennen von Hecken- und Baumschnitt, gelte: Ab der zweithöchsten Stufe 4 des Graslandfeuerindex des DWD seien diese untersagt, erklärte die Stadt. Wer bereits eine Genehmigung dafür habe, dürfe die Feuer dann trotzdem nicht entzünden und solle sich auf der Seite des DWD über die aktuelle Indexstufe informieren. Die Feuerwehr Gießen empfahl zusätzlich, auch auf offenes Feuer in Kleingärten, Gartenanlagen sowie in privaten Gärten zu verzichten. „Darunter fällt neben Grill- und Lagerfeuern auch die Nutzung von offenen Holzkohlegrills“, hieß es.

Auch Hessenforst weist darauf hin, dass das Anzünden von Feuer nur an den ausgewiesenen Feuerstellen erlaubt ist. „An trockenen, heißen Sommertagen und bei erhöhter Waldbrandgefahr ist das Anzünden von Feuer untersagt“, heißt es bei dem Landesbetrieb. Doch daran hält sich offensichtlich nicht jeder. Bei dem Waldbrand unlängst am Altkönig im Taunus sprach Landrat Ulrich Krebs (CDU) davon, dass im Zuge des Einsatzes viele illegale Grillplätze gefunden worden seien. (csa/dpa)