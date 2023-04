Hochschulen Rhein-Main: Länderübergreifende Zusammenarbeit

Bildung

+ © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild Der Schriftzug „Johann Wolfgang Goethe-Universität“ ist auf dem Campus Westend über dem Eingang zum Hauptgebäude zu lesen. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Die Universitäten in Frankfurt, Darmstadt und Mainz wachsen immer mehr zusammen. Unter dem Dach Rhein-Main-Universitäten (RMU) bieten sie inzwischen sieben Kooperations-Studiengänge an, weitere sind in Vorbereitung, wie der Frankfurter „UniReport“ berichtet. Seit März haben die RMU auch eine eigene Geschäftsstelle.

Frankfurt - Seit April diesen Jahres kann man sich zum Beispiel bewerben für einen Master-Studiengang im Bereich Materialwissenschaften („Soft Matter and Materials“) in Mainz und Darmstadt, der im Wintersemester startet.

Die strategische Allianz der drei Hochschulen - Goethe-Universität Frankfurt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Technische Universität Darmstadt - besteht seit 2015. Gemeinsam haben sie rund 100.000 Studierende und knapp 1500 Professuren.

Zwei Initiativfonds stehen für Forschung und für Lehre bereit, um hochschulübergreifende Projekte zu finanzieren. Ein RMU-Studium ermöglicht es Studierenden, die an einem der drei Standorte eingeschrieben sind, ohne zusätzliche Kosten und mit niedrigem Verwaltungsaufwand ausgesuchte Veranstaltungen an den beiden jeweils anderen Universitäten zu besuchen, an Prüfungen teilzunehmen und Leistungspunkte zu erwerben. dpa