Hochzeitskorso verursacht Crash mit Radfahrer - Mann muss mit Verletzungen ins Krankenhaus

Odenwald

Im Odenwald kollidiert ein Radfahrer mit einer Limousine eines Hochzeitskorsos. Der Mann muss verletzt ins Krankenhaus.

Höchst im Odenwald - Am Samstagnachmittag (13. Mai) ereignete sich in der Bismarckstraße in Höchst im Odenwald ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr als ein Hochzeitskorso von der Stadtmitte Höchst in Richtung L3106 unterwegs war. Dies berichtet die Polizei Südhessen.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen oder schwarzen Mercedes-Limousine soll den Fahrradfahrer beim Überholen gestreift haben und sich danach vom Unfallort entfernt haben. Der Unfallverursacher hielt an und leistete dem Fahrradfahrer Hilfe.

Unfall mit Hochzeitskorso im Odenwald: Radfahrer muss mit Verletzungen ins Krankenhaus

Der Radfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Höchst bittet um Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen des Hochzeitskorsos, insbesondere zu einer weißen und einer schwarzen Mercedes-Limousine. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation in Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer 06163 / 9410 zu wenden. (csa)

