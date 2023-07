Höchst zufrieden - Frankfurter können auf Reddit (fast) nur Gutes über ihren Stadtteil berichten

Von: Robin Kunze

Teilen

Wer nur den Bahnhof oder die Königsteiner Straße kennt, wird es kaum glauben: Einer Umfrage auf Reddit zufolge lässt es sich in Frankfurt-Höchst sehr gut leben.

Frankfurt - Ob der Reddit-User an einem Umzug nach Höchst interessiert ist, den Stadtteil Frankfurts bisher selbst noch nicht erleben konnte, oder aber seine eigene Einschätzung mit der anderer abgleichen möchte, ist nicht bekannt. Sein Aufruf an alle Ortskundigen auf der Internet-Plattform trägt bloß den schlichten Titel „Was haltet ihr von dem Viertel Höchst?“.

Der Kontext war vielen offenbar egal, sie teilten ihre Ortskenntnisse auch so gerne mit dem Fragesteller. Dabei mag der Tenor viele Außenstehende überraschen: Die Höchster haben gar nicht so viel an ihrem Flecken Frankfurt auszusetzen. Im Gegenteil: Die meisten können ein Wohnen und Leben im 1928 eingemeindeten Stadtteil uneingeschränkt empfehlen.

Nicht besonders beliebt: Der Höchster Bahnhof und Umgebung. Davon abgesehen können die Frankfurter viel positives über den Stadtteil berichten. © imago

Umfrage zu Frankfurt-Höchst - Bahnhof und Einkaufsmeile werden eher negativ betrachtet

Warum Externe im Gegensatz zu vielen Anwohnern vielleicht ein eher negatives Bild von dem Viertel haben, bringt ein User sehr gut auf den Punkt: „Einfach die Straße am Bahnhof und die Einkaufsmeile vermeiden, dann ist es eigentlich überall in Höchst ruhig und auch nicht gefährlich. Habe selbst dort eine Zeit gewohnt.“

Wer Höchst nur von der Durchfahrt und dem Umsteigen kennt, der ist verständlicherweise nicht blitzverliebt in die Gegend. Der Grundton dort ist von städtischer Hektik der Pendler bestimmt, auch das dem Bahnhof umgebende Stadtbild ist grau und eher eintönig. Und die Einkaufsmeile auf der Königsteiner Straße, früher als „Zeil des Westens“ oder „Mini-Zeil“ bekannt, hat durch den Wandel der innerstädtischen Geschäfte - weg von großen Ketten wie einst Hertie, hin zu kleinen Shops - eindeutig an Renommeé verloren.

Umfrage zu Frankfurt-Höchst - Interessanter Kontrast aus Altstadt und urbaner Moderne

Der Kommentar eines Außenstehenden, der Höchst erst vor wenigen Tagen erstmals einen Besuch abstattete, hilft, um den Charme des Stadtteils zu verstehen: „Ich war heute das erste Mal dort und fand den Kontrast ganz interessant: eine schöne, süße Altstadt mit dem Main auf der einen Seite, welche getrennt ist von einer (eher verdreckten) Straße voller Dönerläden, Barbershops und einem Norma.“ Die altertümliche Kreisstadt trifft auf das raue Flair der modernen Mainmetropole.

Die Höchster Altstadt findet häufiger eine lobende Erwähnung. Kein Wunder, bietet sie im Vergleich zum sterilen Ambiente der für viel Geld neugestalteten Frankfurter Altstadt zwischen Dom und Römer doch tatsächlich noch ein rustikales, ursprüngliches Erlebnis. Seit 1972 steht die Höchster Altstadt unter Denkmalschutz und bietet pittoreske Bauten, darunter den Bolongaropalast, die alte Stadtbefestigung, das Maintor, den Zollturm und das Alte Rathaus.

Besonders beliebt: Die Höchster Altstadt, die mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster mittelalterliches Flair versprüht. © Martin Siepmann / imago

Umfrage zu Frankfurt-Höchst - Gute Kitas und viele Orte zum Toben

Ebenfalls ein dickes Plus seien laut der Reddit-User die Gegebenheiten vor Ort für Familien mit Kindern. So sei laut eines Nutzers die Kita Situation ziemlich gut. Das Mainufer, der Stadtpark sowie die Wörthspitze (ein Teil des Frankfurter Grüngürtels) seien „für Kinder super geeignet, um sich draußen auszutoben“.

Ein anderer User lobt zudem die Hostatoschule: Ein engagiertes Kollegium, angeführt von einer engagierten Direktorin, zudem kostenloses Frühstück für alle Kinder. „Meine Tochter ist super zufrieden da, die zweite freut sich, dass sie im September endlich dahin gehen kann“, so der Bericht auf Reddit.

Ein anderer Nutzer stimmt zu und ergänzt: „Die Bibliothek setzt sich ein für die Kinder und der Höchster Hörgenuss hat immer mal wieder Geschichten, die sie in der Stadt aufhängen zum anhören.“ Zudem sei noch der Verein TG Höchst zu nennen, der mit vielen Sportgruppen für Kinder und Erwachsene überzeugen könne. Außerdem gebe es seit neuestem einen „Fairteiler“ für Foodsharing. Nur die Verkehrssituation lasse leider zu Wünschen übrig.

Umfrage zu Frankfurt-Höchst: „Meine Frau hat kein Problem, abends durch die Gegend zu laufen“

Ein User, der zuvor in Griesheim und Rödelheim wohnte, fühlt sich nach eigenen Angaben in Höchst wohler. „Allerdings gibt es, wie überall, auch unschöne Ecken“, so der Einschub. Nahe der Zuckschwerdtstraße ließe es sich jedoch sehr gut wohnen, denn die Menschen seien dort ruhig. „Auch meine Frau hat kein Problem, abends durch die Gegend zu laufen. Mit dem Hund geht‘s in vier Minuten an den Main auf die Hundewiese und generell macht es Spaß, am Main entlang zu laufen.“ (Robin Kunze)

Frankfurt-Höchst: Früher Kreisstadt und durch die Hoechst AG weltberühmt Zuvor mit eigenem Stadtrecht ausgestattet, wurde Höchst 1928 nach Frankfurt eingemeindet. Die einstige Kreisstadt Höchst am Main war noch bis 1987 Verwaltungssitz des Main-Taunus-Kreises, der aus dem Kreis Höchst hervorging. Weltbekannt wurde der Ort durch die Hoechst AG (1863 – 1999), die ihren Stammsitz auf dem Areal des heutigen Industriepark Höchst hatte. Der Industriepark ist heute einer der größten Industriestandorte der Bundesrepublik.

Fläche: 4.597 km²

Einwohnerzahl: 16.037 (Stand: 31. Dezember 2022)

Bevölkerungsdichte: 3489 Einwohner pro km²