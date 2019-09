Nach Kontrolle: 17-jähriger Randalierer attackiert Polizistin 

In Hofheim hat ein 17 Jahre alter Mann eine Polizistin angegriffen. Zuvor wollte er sich einer Personenkontrolle entziehen.

Hofheim – Die Wallauer Kerb ist seit dem 05. September in vollem Gange. Es wird gefeiert, getanzt und gelacht. Doch nicht alle Besucher der Kerb verhalten sich friedfertig. So auch ein junger Mann, der am Samstag (07.09.2019) von einer Polizistin kontrolliert werden sollte.

Hofheim: 17-Jähriger greift Polizistin an

Die Beamten der Polizei Hofheim wurden wegen einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung auf das Gelände der Kerb gerufen. Als die Beamten eintrafen, wollten sie eine in die Auseinandersetzung involvierte Personengruppe kontrollieren. Ein 17 Jahre alter Mann versuchte sich jedoch der Personenkontrolle zu entziehen.

Junger Mann versucht Kontrolle in Hofheim zu entgehen

Er wurde wiederholt von einer Polizistin angesprochen, stehenzubleiben. Als er das nicht tat, wurde die Beamtin handgreiflich: Sie versuchten, den jungen Mann festzuhalten. Der 17-Jährige begann daraufhin, die Polizistin zu schlagen. Um den Randalierer unter Kontrolle zu bringen, mussten mehrere Beamte ihn zu Boden drücken. Sowohl die Beamtin als auch der junge Mann wurden leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls in Hofheim werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter 06196 9695-0 zu melden.

