16-jähriger Krimineller wird von Undercover-Polizist überführt

Dann ging alles ganz schnell

+ © Paul Zinken/picture alliance/dpa Dank eines aufmerksamen Polizisten in Zivil und einem verräterischen Telefonat konnte ein 16-Jähriger in Hofheim am Taunus festgenommen werden. (Symbolbild) © Paul Zinken/picture alliance/dpa

In Hofheim am Taunus konnte ein aufmerksamer Polizist in Zivil einen 16-Jährigen festnehmen, der in Verdacht steht, in mehrere Betrugsfälle verwickelt zu sein. Der Jugendliche verriet sich durch ein verdächtiges Telefonat in der S-Bahn.