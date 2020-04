Hofheim: Unbekannter baut Lager im Wald – Dann brennt es lichterloh

In einem Stück Wald bei Hofheim kam es zu einem Brand. Die Polizei hat eine Vermutung.

In einem Wald bei Hofheim hat ein Unbekannter ein Lager mit Feuerstelle errichtet. Dann wird die Feuerwehr gerufen, denn ein Teil des Waldes brennt.

Hofheim - Am Samstagmorgen kam es im Bereich eines Waldstücks in Hofheim (Main-Tauns-Kreis) zu einem Waldbrand. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung und sucht Zeugen.

Hofheim: Person baut offenbar unerlaubt Lager im Wald und löst Waldbrand aus

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall folgendermaßen: Gegen 9.35 Uhr am Samstagmorgen kam es im Stadteil Langenhain von Hofheim zu einem Feuer, das sich mit hoher Geschwindigkeit ausbreitete. Der Feuerwehr gelang es zwar, den Waldbrand zu löschen, trotzdem wurden circa 30 Quadratmeter Wald beschädigt.

Hinweise deuteten darauf hin, dass eine unbekannte Person in diesem Bereich ein Lager mit Feuerstelle errichtet hatte. Die Polizei vermutet, dass der oder die Unbekannte die Feuerstelle im Wald in Hofheim nicht richtig abgelöscht hatte. Dadurch wurde wahrscheinlich der Waldboden in Brand gesetzt und das Feuer breitete sich weiter aus.

Hinweise zum Täter liegen bislang nicht vor, die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 06192-2079-0 zu melden.

Aufgrund der Trockenheit besteht erhöhte Waldbrandgefahr: Die Polizei gibt folgende Hinweise

Beachten Sie das absolute Verbot von offenem Feuer in Wäldern, dies gilt auch für Grillfeuer

Es ist verboten, in den Wäldern zu rauchen

Werfen Sie keine brennenden Zigaretten aus dem Autofenster

Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze zum Parken beim Ausflug in die Natur

Werfen Sie keine Glasflaschen weg

Halten Sie Zufahrten zu den Wäldern und Grasflächen frei

Versuchen Sie ein entstehendes Feuer selbst zu löschen, sofern für Sie keine Gefahr besteht

Melden Sie Brände oder eine Rauchentwicklung sofort über die Notrufnummer 112

Von Sophia Lother

