Hoher Schaden bei Brand in Frankfurter Entsorgungsbetrieb

Feuerwehrleute löschen einen Brand im Frankfurter Osthafen. © Helmut Fricke/dpa

Ein Lokführer entdeckt mitten in der Nacht das Feuer im Gewerbegebiet, bis zum Morgen kämpfen die Brandschützer gegen die Flammen. Der Brand hatte auch Auswirkungen auf Autofahrer.

Frankfurt/Main - Ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Frankfurt hat Feuerwehr und Rettungskräfte in der Nacht zum Dienstag in Atem gehalten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzte den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Der Rauch hatte so stark gequalmt, dass laut Feuerwehr Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge nicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen war aus bislang unbekannten Gründen zunächst ein etwa 300 Kubikmeter großer Schuttberg in Brand geraten. Ein Lokführer sah das Feuer im Gewerbegebiet und alarmierte den Notruf. Die Flammen griffen auf die Lagerhalle über, wo sich den Angaben zufolge Schrott und Hausmüll befand.

Die Brandschützer konnten ein weiteres Übergreifen auf ein Firmengebäude verhindern. Bis zum Morgen dauerten die Löscharbeiten, dabei wurden auch ein Feuerlöschboot sowie ein fernsteuerbares Löschfahrzeug genutzt. Im Einsatz waren etwa 120 Feuerwehrleute und Rettungskräfte.

Pendler auf der Hanauer Landstraße und der Autobahn 661 hatten aufgrund des Rauchs mit Sichtproblemen zu kämpfen. Auch in Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis wurde die Feuerwehr wegen des Brandgeruchs alarmiert. Zudem lösten mehrere automatische Brandmeldeanlagen in Frankfurt aus. dpa