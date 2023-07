Hoher Schaden durch Brand an Supermarkt-Kühltheke

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer an einer Kühltheke in einem Supermarkt in Bad Homburg hat einen hohen Sachschaden verursacht. Ursache des Brandes am Sonntagnachmittag im Stadtteil Gonzenheim sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zwar sei das Feuer sehr begrenzt gewesen, doch die Lebensmittel in dem Markt seien durch den Rauch stark verschmutzt worden.

Bad Homburg - Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf rund eine Million Euro belaufen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zuvor hatte „hessenschau.de“ über das Thema berichtet. dpa