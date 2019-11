Besitzer rätselt über seltsamen Gang seiner Katze – jetzt ermittelt die Polizei

In Bad Homburg wurde eine Katze mit einem Luftgewehr beschossen (Symbolbild).

Ein Halter in Bad Homburg wundert sich über den auffälligen Gang seiner Katze. Ein Besuch in der Tierarztpraxis bringt einen erschreckenden Angriff ans Licht.

Bad Homburg - Ein Katzenhalter aus Kirdorf bemerkte am Samstagabend gegen 18 Uhr einen auffälligen Gang seiner Katze. Das Haustier war zuvor den ganzen Tag über seit etwa sechs Uhr morgens im Freien unterwegs.

Nachdem sich bei der Katze keine Besserung einstellte, suchte ihr Besitzer Anfang dieser Woche eine Tierarztpraxis auf. Dort erfuhr der Mann, was seinem Tier an jenem Tag widerfahren sein muss. Wie der Arzt feststellte, steckte ein Diabolo-Projektil im Becken des Tieres.

Bad Homburg: Katze von Geschoss aus Luftgewehr getroffen

Geschosse dieser Art werden aus Luftdruckwaffen verschossen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass jemand am vergangenen Samstag in Bad Homburg auf die Katze geschossen hat.

Der Katzenhalter suchte daher die Polizei auf und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter 06172- 1200 zu melden.

Zu einem ähnlichen Angriff auf eine Katze war es bereits im Februar im mittelhessischen Halsdorf gekommen. Auch damals hatte ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf eine Katze angelegt. Das Tier wurde in den Kopf getroffen.

Bad Homburg: Quälerei von Katze kann schwer bestraft werden

Tierquälerei ist strafbar und kann in Deutschland laut Tierschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Wenn es sich bei dem gequälten Tier um ein fremdes handelt, kann dies gesetzlich außerdem als Sachbeschädigung bestraft werden. Tierschützer protestieren seit Jahren gegen den Begriff „Sachbeschädigung“ für die Verletzung eines Tieres – bisher ohne Erfolg.

