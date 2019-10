A5 Richtung Frankfurt: Unfall mit sieben Autos an Stauende 

Auf der A5 in Richtung Frankfurt bildete sich nach einem Unfall Stau (Symbolbild).

Am Ende eines Staus auf der A5 in Richtung Frankfurt fahren mehrere Autos aufeinander. Sieben Menschen werden verletzt.

Frankfurt - Auf der A5 ist es am Nachmittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie die Autobahnpolizei Frankfurt auf Nachfrage bestätigte, sind am Freitag, 18.10.2019, gegen 15.30 Uhr sieben Fahrzeuge an einem Stauende auf der A5 Richtung Frankfurt ineinander gefahren. Der Unfall passierte kurz hinter dem Bad Homburger Kreuz.

A5: Bad Homburg/Frankfurt - Stau nach Auffahrunfall

Womöglich wurden die Fahrer geblendet, die Sichtverhältnisse seien laut Polizei schlecht gewesen. Die Fahrbahn war nass und die tief stehende Sonne blendete eventuell einen oder mehrere Autofahrer, sagte ein Sprecher.

Wie genau der Unfall zustande kamen, muss noch geklärt werden. Der Unfall ging jedoch relativ glimpflich aus: Sieben Personen wurden leicht verletzt, trotz der kritischen Situation am Stauende kam es nicht zu schlimmeren Verletzungen oder gar Toten.

Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt, mittlerweile sind zwei Streifen wieder befahrbar. Die Abschleppdienste sind vor Ort, die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Autofahrer sollten trotzdem noch mit Verzögerungen rechnen, momentan staut sich der Verkehr bis Friedberg. Wie lange die Verkehrsstörung noch anhält, ist unklar.

A5: Bad Homburg/Frankfurt: Umleitung nutzen

Es wird empfohlen, den Stau zu meiden und ab dem Bad Homburger Kreuz über die A661 zum Offenbacher Kreuz zu fahren, von da aus weiter über die A3 zum Frankfurter Kreuz.

