Horror-Fund in Nordhessen: Spaziergänger entdecken Leiche in Bach

Von: Josefin Schröder

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf machen Spaziergänger eine grausige Entdeckung: In einem Bach finden sie eine Leiche.

Marburg-Biedenkopf – Am Freitagnachmittag (18. August) ging ein besonderer Notruf bei der Polizei Marburg-Biedenkopf ein: Spaziergänger gaben an, einen Leichnam in einem Bachlauf unterhalb eines Waldweges entdeckt zu haben.

Passanten finden Leiche in Bach im Landkreis Marburg-Biedenkopf – Polizei ermittelt

Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf. Nach Angaben der Ermittler wurden die Bergungsarbeiten der lokalen Feuerwehr durch dichtes Geäst und Buschwerk erschwert. Für die Identifizierung, sowie zur Ermittlung der Todesursache, sei eine Obduktion notwendig. Mit Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung sei nicht vor Anfang September, heißt es in einer Meldung der Polizei. (jos)

