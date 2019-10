Horror-Unfall: Frau überfährt Mädchen (1) vor den Augen ihrer Mutter

Horror-Unfall in Wald-Michelbach: Eine Frau überfährt das Kind ihrer Nachbarn vor den Augen ihrer Mutter. Das Mädchen (1) stirbt im Krankenhaus.

Update vom Montag, 30.09.2019, 18:24 Uhr: Wie die Polizei am Montagabend mitteilt, ist das knapp zweijährige Kind im Krankenhaus verstorben. Das kleine Mädchen war am Montagmorgen in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus gelaufen und vom Auto einer Nachbarin überrollt worden.

Erstmeldung vom Montag, 30.09.2019, 16:39 Uhr: Wald-Michelbach - Es war ein unbeobachteter Moment, der für ein kleines Kind und seine Familie tragisch endete. Ein fast zweijähriges Mädchen wurde am Montag (30.9.) von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt. Das Kind wurde in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Wald-Michelbach: Kleinkind von Auto überrollt

Nach ersten Feststellungen sei das Kind unbemerkt aus dem Elternhaus in der Straße „Am Hohenstein“ und vor das Auto einer Bekannten und Nachbarin der Familie gelaufen. Die 42 Jahre alte Autofahrerin unterhielt sich zu dem Zeitpunkt mit der Mutter durch die Seitenscheibe. Nach dem Gespräch fuhr sie los, ohne das Kleinkind vor dem Auto bemerkt zu haben.

Für die Rettung des Kindes wurden neben dem Rettungswagen auch ein Hubschrauber angefordert. Die Autofahrerin eines Opel Mokka sowie die Kindsmutter haben einen Schock erlitten. Die Mutter des Mädchens musste zudem vor Ort selbst ärztlich betreut werden. Zudem betreut das Kriseninterventionsteam Bergstraße die betroffenen Familien mit zwei Teams. Der Zustand des kleines Kindes ist weiterhin kritisch.

