Flucht vor der Waldbrand-Hölle: Dramatische Tage auf Ferieninsel Rhodos für Ehepaar aus Hessen

Von: Christian Spindler

Seinen 50. Geburtstag wird Thorsten Glaß nie vergessen: Mit gepackten Koffern warteten sie auf den Bus, der sie zum Flughafen bringen sollte. Stattdessen kam ein Feuer und breitete sich rasant aus.

Rodgau/Rhodos – Es waren nur zehn Minuten. Zehn Minuten, die für Thorsten und Bianca Glaß aus Rodgau alles verändert haben. Wenn es zehn Minuten später gewesen wäre, dann wäre dem Ehepaar eine dramatische Flucht vor dem verheerenden Feuer auf Rhodos erspart geblieben. Hätte, wäre, wenn – das spielt keine Rolle mehr.

Auch nicht die Tatsache, dass der Unglückstag just der 50. Geburtstag von Thorsten Glaß war. „Diesen 50. werde ich nie vergessen“, sagte er gestern Mittag am Telefon in Rhodos Stadt. Das Ehepaar war zu der Zeit wenigstens in Sicherheit und wartete auf den Rückflug nach Deutschland. Es sollte das Ende eines Urlaubs sein, der nicht nur für Bianca und Thorsten Glaß zum Albtraum wurde.

Überstürzte Flucht an den Strand: Hunderte Menschen mussten am Samstag kurzfristig die große Ferienanlage des Resort Lindos Imperial verlassen. © p

Waldbrände auf Rhodos: 19 000 Menschen mussten ihre Hotels verlassen

Auf der Ferieninsel toben seit Tagen heftige Waldbrände. Allein bis zum Wochenende mussten 19 000 Menschen ihre Hotels verlassen. Trotz eines massiven Einsatzes von Löschflugzeugen und Helikoptern sind die Brände immer noch außer Kontrolle. Auch weitere Hotelanlagen sind bedroht.

Die meisten beschädigten touristischen Anlagen befinden sich südlich der Region von Lindos. Dort an der Südostküste war bis Samstag auch das Ehepaar Glaß einquartiert: im Resort Lindos Imperial, eine weitläufige Anlage mit sechs Pools, bester Strandlage und mehreren Restaurants. Zum Ferienprogramm von Bianca und Thorsten Glaß gehörten Tauchgänge.

Thorsten Glaß Denkwürdiger 50. Geburtstag © Privat

Es gibt ein Foto, das Thorsten Glaß, der in der dritten Mannschaft der SG Bruchköbel Handball spielt, auf Instagram gepostet hat. Es zeigt das Ehepaar in Neoprenanzügen nach den letzten beiden Tauchgängen auf Rhodos. Das war am 17. Juli. Fünf Tage vor dem 50. Geburtstag von Thorsten Glaß und fünf Tage vor der spektakulären Flucht der Rodgauer vor der Feuerwand.

Das Feuer war schon auf den Hügeln hinter dem Hotel zu sehen.

Flucht vor der Waldbrand-Hölle: Viele Gäste retten sich an den Strand

„Wir hatten am Samstag die Koffer gepackt und warteten im Hotel auf den Bus zum Flughafen“, berichtet Thorsten Glaß. Der sollte um 14.10 Uhr eintreffen. Dazu kam es nicht mehr. Die ominösen zehn Minuten vorher rückte die Polizei im Imperial an. Die Hotelanlage musste evakuiert werden. Sofort. „Das Feuer war schon auf den Hügeln hinter dem Hotel zu sehen“, sagt Glaß.

Er schätzt, dass es gut 150 Meter Luftlinie entfernt war. Es war eine überstürzte Flucht vor der „Waldbrand-Hölle“, so nennt Glaß die Feuerwand. Viele der Hotelgäste ließen das Gepäck zurück. Es ging zum Strand. „Uns wurde gesagt, wir sollten Richtung Süden laufen“, so der Rodgauer, „aber da war ja auch Feuer...“

Von der Hotelanlage aus war die Feuerwalze auf der Hügelkette zu sehen. © Privat

Die Flucht der vielen hundert Gäste des Imperial ging dann vom Strand aus auf dem Seeweg weiter. In Booten. Vielen. Sehr vielen. Größere waren darunter, auch Jachten und Touristenboote mit Glasboden oder kleinere offene Boote für fünf bis sechs Mann. Die Evakuierten wurden ins wenige Kilometer entfernte Kiotari weiter südlich gebracht. Von dort transportierten Busse die Touristen nach Lardos, schließlich nach Rhodos Stadt ganz im Norden, wo sich gut zehn Kilometer entfernt auch der Flughafen befindet.

Verheerende Waldbrände auf Rhodos: große Hilfsbereitschaft durch die Menschen vor Ort

Angesichts der Massenevakuierung, angesichts der großen Unsicherheit und der Angst sei alles vergleichsweise ruhig abgelaufen, sagt Thorsten Glaß gestern Mittag am Telefon. Soweit das in solch einer Situation eben möglich ist. Wenn man den 50-Jährigen nach seiner emotionalen Verfassung und der seiner Frau fragt, ist er zurückhaltend. Man spürt aber, wie belastend das alles ist. Zugleich lobt er die „große Hilfsbereitschaft“, die sie in der Katastrophensituation durch die Menschen vor Ort erfahren haben.

Seit Samstag müssen die Rodgauer in einem Kongresshotel in Rhodos Stadt ausharren – zusammen mit geschätzten 1500 Menschen, so Glaß. Eine wahre Massennotunterkunft. „Die erste Nacht haben wir auf dem Teppichboden verbracht.“ Alle Evakuierten liegen im gesamten Gebäude verteilt. An Schlaf war zunächst kaum zu denken, weil ständig Busse mit weiteren Touristen ankamen. Mittlerweile ist es etwas besser. „Wir haben uns Liegen vom Pool geholt“, berichtet Glaß, „und letzte Nacht sogar ein paar Stunden geschlafen.“

Warten in Rhodos Stadt auf den Rückflug nach Deutschland: Bianca Glaß in der Notunterkunft. © Privat

Während es ausreichend zu Essen gebe, sei vieles andere, beispielsweise das Duschen, „recht schwierig“. Und so groß die Hilfsbereitschaft der Einheimischen sei, so sehr seien die Reiseveranstalter „überfordert“, sagt Glaß. Davon berichten auch andere Rhodos-Touristen.

Großbrand auf Rhodos: dramatisches Urlaubs-Ende für Rodgauer Ehepaar

Bianca und Thorsten Glaß haben selbst organisiert, dass ihr Gepäck noch geholt werden konnte. Ein Taxifahrer hat sich darauf eingelassen. Für 200 Euro. Und auch um den Rückflug hat sich das Ehepaar selbst gekümmert. Um 20.40 Uhr sollte die Maschine gestern Abend von Rhodos gen Deutschland abheben. Zielflughafen: Stuttgart. Glaß: „Nach Frankfurt war nichts mehr zu bekommen.“ Mit dem ICE sollte es mitten in der Nacht zurück in die Heimat gehen, sofern alles klappt.

Das Ende eines Urlaubs, der eine ebenso dramatische wie gefährliche Wendung nahm. Eines Urlaubs mit einer Flucht vor der Feuersbrunst. Nach all den Unbilden, die Bianca und Thorsten Glaß zuletzt erfahren haben, ist am Ende des gestrigen Telefonats Zuversicht herauszuhören, dass auch die letzte Etappe auf der Flucht vor dem Feuer gelingt. (Christian Spindler)

