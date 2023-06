Humanmedizin: Hoher Frauenanteil unter Studienanfängern

Studenten sitzen in einem Hörsaal einer Universität. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Bei den Studienanfängerinnen und -anfängern im Fach Humanmedizin in Hessen sind Frauen überdurchschnittlich stark vertreten. Der Anteil von Studentinnen im Erststudium im ersten Fachsemester lag an den staatlichen Hochschulen 2022 bei knapp 69 Prozent. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Rainer Rahn hervor.

Wiesbaden - In den zurückliegenden zehn Jahren hatte diese Quote zwischen 60,7 Prozent (2016) und 71,8 Prozent (2021) gelegen. „Die Gründe für den überdurchschnittlich hohen Anteil an Frauen im Fach Humanmedizin sind der Landesregierung nicht bekannt“, teilte das Ministerium weiter mit. dpa