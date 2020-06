Hund aus Tierheim gestohlen: Wo ist Staffordshire Bullterrier "Bobby" aus Butzbach?

Am Mittwoch ist ein dunkelgrauer Staffordshire Bullterrier aus dem Butzbacher Tierheim gestohlen worden.

Butzbach - Erschreckende Nachricht der Polizei aus der Wetterau: Am Mittwoch ist ein Hund aus dem Butzbacher Tierheim gestohlen worden. Der dunkelgraue Staffordshire Bullterrier soll sich zwischen 11.30 und 12 Uhr in einem öffentlich zugänglichen Bereich des Heimes aufgehalten haben - von dort müssen der oder die Täter an den Rüden gekommen sein.

Butzbach: Hund aus Tierheim gestohlen - Staffordshire Bullterrier einfach mitgenommen?

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Tier. "Bobby" hat vor seinem Verschwinden ein rotes Lederhalsband mit weißen Kreuzen getragen - ähnlich der Schweizer Flagge.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 06033 - 70430 entgegen.

Butzbach: Hund aus Tierheim gestohlen - Strenge Beschränkungen für Staffordshire Bullterrier

In Deutschland gelten für Staffordshire Bullterrier allgemein strenge Halterbeschränkungen. Der Import dieser Rasse nach Deutschland etwa ist nach dem Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz verboten.

Butzbach: Hund aus Tierheim gestohlen - Aufregung um Staffordshire Bullterrier in Sozialen Netzwerken

Beim Zoll heißt es zu den Hintergründen: "Die Angriffe von gefährlichen Hunden auf Menschen - mit zum Teil tödlichen Folgen - haben ein Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde erforderlich gemacht. Somit ist 2001 das Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz (HundVerbrEinfG) in Kraft getreten. Es enthält unter anderem ein Einfuhr- bzw. Verbringungsverbot für als gefährlich eingestufte Hunde."

In den Sozialen Netzwerken sorgt der Fall von Hund "Bobby" aus dem Tierheim Butzbach bereits für große Diskussionen. Der Suchaufruf nach dem Staffordshire Bullterrier wurde in unzähligen Gruppen geteilt.

red