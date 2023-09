Hunde versetzen Ponys in Panik: Kutscherin verletzt

Zwei Hunde haben in Mühlheim (Kreis Offenbach) für einen Unfall einer Pferdekutsche gesorgt. Als die Hunde am Mittwoch auf einem Weg nahe des Mains frei hinter dem Gespann herliefen, gerieten die Ponys in Panik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor habe die Fahrerin der Kutsche die Frau mit den Hunden überholt, als diese noch angeleint waren.

Mühlheim/Main - Das Gespann habe beschleunigt und sei nicht mehr zu kontrollieren gewesen. Den Angaben zufolge stürzte eines der Ponys bei der Flucht und die Kutsche kippte. Die Kutscherin sei vom Wagen gefallen und habe sich dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro. Sie sucht derzeit nach Zeugen. dpa