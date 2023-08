Irre Szenen: Hunderte Teenager rennen wegen Geschenken durch Frankfurt

Von: Anna Kirschner

Sieht fast aus wie ein Spendenlauf, ist es aber nicht: Der Rapper Reezy und Streetwear-Designer Achraf werben in Frankfurt mit einer ganz besonderen Promo-Aktion.

Frankfurt – Videos in den sozialen Medien Tiktok und Instagram zeigen wilde Szenen: Durch die Frankfurter Innenstadt rennen am Mittwochabend (23. August) hunderte junge Menschen. Einzelne Videoschnipsel zeigen, wie sie zum Beispiel an der Deutschen Bank-Filiale am Rossmarkt vorbeilaufen.

Hinter dem Trubel steckt eine Geschenkeaktion des Frankfurter Rappers Reezy und des Streetwear-Designers Achraf Bouzalim. Sie verschenkten Hunderte CDs von Reezy und Kleidung des Frankfurter Labels „6PM“ von Bouzalim. Zuerst hatte die Hessenschau darüber berichtet.

Promo-Aktion von Reezy und Achraf lockt Hunderte in die Frankfurter Innenstadt

Das Giveaway kündigten die beiden unter anderem in ihren Instagram-Stories an. Das sind Kurzvideos, die nach 24 Stunden verschwinden. Zu sehen ist dort auch das Innere eines Autos, in dem Berge von handbeschrifteten, gebrannten CDs, offenbar mit dem neuen, unveröffentlichten Album von Reezy, und in Plastikfolie verpackte Kleidung des Labels 6PM liegt.

Der Frankfurter Rapper Reezy und Streetwear-Designer Achraf vom Label 6PM verschenkten am Mittwoch in Frankfurt Kleidung und CDs. © Screenshot Tiktok/sneakeropfer

Treffpunkt für die jungen Fans von Reezy und Bouzalim war um 18 Uhr zunächst die Hauptwache. Dann wurde per Instagram der eigentliche Ort der Geschenkaktion veröffentlicht: die Neckarstraße im Bahnhofsviertel. Den Weg dorthin legten die meisten Fans rennend oder auf E-Scootern zurück.

Im Bahnhofsviertel bekamen Hunderte Jugendliche Geschenke von Reezy und Achraf

Am Jürgen-Ponto-Platz, der sich in der Nähe des English Theaters Frankfurt befindet, versammelten sich um die beiden Autos der spendierfreudigen Stars dann Hunderte zumeist jugendlichen Fans. Reezy und Achraf warfen ihre Ware in die Menge. Bis zu 2000 Geschenkartikel hatten sie vorher versprochen. Angeblich verteilten sie 1200 CDs, 600 Kleidungsstücke und 300 Feuerzeuge.

Designer Achraf Ait Bouzalim (mit Sonnenbrille) eröffnete 2022 einen Laden in der Fahrgasse (Archivbild). © Peter Hartenfelser/imago

Die Polizei gibt derweil keine Schätzung zur Zahl der jungen Menschen aus. Aus der Sicht der Beamten verlief die Aktion überschaubar und friedlich. Man habe lediglich den Verkehr geregelt, damit niemand zu Schaden kommt.

Für die Älteren unter uns sehr nachvollziehbar ist der Kommentar eines Users unter einem Videozusammenschnitt auf der Seite ffm.memes auf Instagram: „Was hat wer gemacht? Ich versteh nichtmal die Caption.“ (Anna Kirschner)

