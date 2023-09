Hunderttausende Kinder starten ins neue Schuljahr

Schule

Hunderttausende Mädchen und Jungen sind heute in Hessen ins neue Schuljahr gestartet.

Die Ferien sind vorbei, der Ernst des Lebens beginnt wieder für Hessens Schüler. Einen verzögerten Schulbeginn haben die Jüngsten.

Wiesbaden - Hunderttausende Mädchen und Jungen sind am Montag in Hessen ins neue Schuljahr gestartet. Die Jüngsten, die fast 61.000 Schulanfänger im Land, drücken allerdings in der Regel erst an diesem Dienstag erstmals die Schulbank. Diesen besonderen Tag feiern ihre Familien oft mit prall gefüllten Schultüten und Restaurantbesuchen mit mehreren Generationen. Insgesamt starten in dieser Woche fast 800.000 Jungen und Mädchen an Hessens allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in die Unterrichtszeit - die meisten nach sechs Wochen Sommerferien.

Eine Einschulungsfeier mit frischgebackenen Fünftklässlern für das neue Schuljahr 2023/24 besuchte am Montag auch der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) im Wiesbadener Gymnasium am Mosbacher Berg. „Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr“, betonte er laut Mitteilung. Den neuen Fünftklässlern sagte er, sie seien mit ihrem Übergang ins Gymnasium „dem Erwachsenenleben ein Stück nähergekommen. Beherzigt das und vergesst dabei nicht, dass Ihr trotzdem auch Kinder seid, dann werdet Ihr Euch hier schnell zurechtfinden.“

Hessens Bildungsetat steigt laut Kultusministerium auf ein Rekordhoch: „Er liegt in diesem Jahr knapp unter fünf Milliarden Euro, im Jahr 2024 erreicht er eine Höhe von 5,1 Milliarden Euro.“ Dem Ministerium zufolge gibt es in diesem Schuljahr 3300 neue Stellen für Lehrerinnen und Lehrer. Insgesamt seien es 58.960 Stellen. Oppositionsparteien und Gewerkschaften beklagen gleichwohl einen chronischen Lehrermangel. Die Linkspartei forderte zudem am Montag „ein kostenfreies und gesundes Mittagessen für alle Kinder“ in den Ganztagsschulen. dpa