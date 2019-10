13-Jährige in Hungen angegriffen - Offenbar nicht der einzige Fall

Am Freitag kam es in der Nähe des Bahnhofs in Hungen zu einem Angriff auf eine 13-Jährige. Die Polizei sucht den Täter.

Hungen - Was passierte am Freitagmorgen am Bahnhof Hungen? Ein 13-jähriges Mädchen war gegen 8.05 Uhr mit dem Zug aus Richtung Nidda angekommen und lief anschließend von dort in Richtung Gesamtschule.

Im Bereich einer kleinen Brücke, die entlang einer Grünanlage Richtung Schule führt, lief sie an einer ihr unbekannten Person, die dort stand, vorbei. Offenbar folgte der Fremde ihr dann und sprach sie an. Unmittelbar danach hielt er sie fest und bedrängte sie körperlich. Als die 13-Jährige den Notruf wählen wollte, nahm er ihr das Handy aus der Hand und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Hungen: Täter belästigte offenbar bereits andere Jugendliche

Offenbar, so die bisherigen Ermittlungen der Polizei, hatte dieselbe Person bereits zuvor zwei weitere Jugendliche in der Nähe des Bahnhofs Hungen angesprochen.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Der Täter soll 30 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Nach Zeugenaussagen hat er dunkelblonde bis braune Haare und ist kräftig gebaut. Auffällig, so die Zeugen, sollen möglicherweise erweiterte Pupillen gewesen sein.

Hungen: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Bekleidet war er am Freitagmorgen mit einer schwarzen Jacke. Auf der linken Schulter soll sich die Aufschrift "North...." befunden haben. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Jacke der Marke "The North Face". Der Täter soll deutsch gesprochen haben.

Möglicherweise können Zeugen Hinweise zu der gesuchten Person geben. Offenbar hat sich der Mann, der nach Angaben der Polizei offenbar unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, zuvor in dem Bereich des Hungener Bahnhofs aufgehalten.

Bei dem geraubten Handy handelt es sich um ein iPhone 8.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

red