Karl-Heinz Ulrich räumt mit Gerüchten auf: Sorgen um „Amigos“-Sänger aus Hungen unbegründet

Die Fans des Schlager-Duos „Die Amigos“ aus Hungen sorgen sich nach mehreren Konzertabsagen um Karl-Heinz Ulrich. Der Schlagerstar räumt mit den Gerüchten auf.

Hungen - Ein Schwächeanfall Karl-Heinz Ulrich vom Schlager-Duo »Die Amigos« aus Hungen hat am Wochenende Fans in Sorge versetzt. Nach mehreren Absagen von Auftritten am Samstag durch das Duo und vor allem aufgrund von Berichten in Boulevardmedien über einen Krankenhaushaufenthalt des 74 Jahre alten Musikers rätselten Fans über dessen Gesundheitszustand.

Im Rahmen eines Auftritts im »ZDF-Fernsehgarten« am gestrigen Sonntag räumten die »Amigos« mit den Gerüchten allerdings auf. »Ich hatte einen kleinen Schwächeanfall«, räumte Karl-Heinz Ulrich ein. Hintergrund seien schlicht die hochsommerlichen Temperaturen und äußerst anstregende Auftritte bei bisweilen 45 Grad auf der erhitzten Bühne.

Karl-Heinz (l.) und Bernd Ulrich (r.), haben kürzlich das 50-jährige Jubiläum der »Amigos« gefeiert. © DPA Deutsche Presseagentur

Ja, er habe kurz das Krankenhaus am Mittwoch aufsuchen müssen, erklärte er. Er sei aber kurz darauf wieder nach Hause und vom Hausarzt mit Infusionen versorgt worden. »Es geht mir zwar immer noch nicht gut«, sagte er der Moderatorin Andrea Kiewel. »Aber Andrea«, fügte er hinzu, »für dich gehe ich durch’s Feuer.« Im Anschluss stand er mit Bruder Bernd Ulrich auf der Bühne, gemeinsam präsentierten sie ihr neues Lied »Pharao«

„Amigos“: Arbeiten an Studioalbum Nummer 28 laufen

Am vergangenen Freitag ist das 27. Studioalbum erschienen, »Atlantis wird leben«. Im Gespräch mit dieser Zeitung haben sie erklärt, die Veröffentlichung gelassen zu sehen. »Ob Rocker oder Rapper, wir haben sie alle bislang hinweggefegt«, sagt Bernd Ulrich.

Ans Aufhören denken sie derweil nicht. Die Arbeiten an Studioalbum Nummer 28 laufen, es soll im Sommer kommenden Jahres erscheinen. (bf)

