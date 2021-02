Spektakuläre Wende nach Überfall auf Ikea-Parkplatz in Frankfurt

Der Überfall auf dem Ikea-Parkplatz in Frankfurt auf einen Geldtransporter scheint aufgeklärt. Der Verdächtige hat vor der Tat schon in einem anderen Fall Kriminalgeschichte geschrieben.

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter vor einem Ikea in Frankfurt * gab es eine Festnahme.

vor einem in * gab es eine Festnahme. Der Festgenommene ist der Reemtsma-Entführer Thomas Drach .

. Neben dem Überfall in Frankfurt weden Drach auch weitere Taten zur Last gelegt.

Frankfurt – Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle in Frankfurt in den vergangenen Jahren. Im November 2019 wurde vor der Ikea-Filiale in Frankfurt-Niedereschbach ein Geldtransporter überfallen, ein Geldbote wurde angeschossen. Nun gab es eine Festnahme in diesem Fall.

Der Mann, der am Dienstag in den Niederlanden festgenommen worden ist, ist für die Polizei ein alter Bekannter: Es handelt sich um Thomas Drach, der 1996 den Hamburger Mäzen, Philologe und Sozialforscher Jan Philipp Reemtsma entführte. Reemtsma war für 33 Tage in der Gewalt von Drach und drei Mittätern. Sie erpressten ein Lösegeld von 15 Millionen D-Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken. Drach wurde 1998 in Argentinien festgenommen und 2013 aus der Haft entlassen.

RAF im Verdacht nach Überfall auf Geldtransporter vor Ikea in Frankfurt

Doch nicht nur für den Überfall auf den Geldtransporter auf dem Ikea-Parkplatz in Frankfurt soll Thomas Drach verantwortlich sein. Auch Überfälle in Köln soll er begangen haben. Einmal ebenfalls vor einer Ikea-Filiale im Jahr 2018 und am Flughafen Köln/Bonn im Jahr 2019. Bei dem Überfall am Flughafen Köln/Bonn wurde ebenfalls ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt, zwischenzeitlich schwebte er sogar in Lebensgefahr.

Zuletzt saß Thomas Drach 2011 vor Gericht. Nun wird er wieder angeklagt, unter anderem wegen einem Überfall auf einen Geldtransporter vor einem Ikea in Frankfurt.

Nach dem Überfall auf den Geldtransporter in vor einem Ikea Frankfurt* standen die Ermittler zunächst vor einem Rätsel. Zwischenzeitlich waren ehemalige Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) in Verdacht geraten. Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette werden seit mehreren Jahren gesucht, es gilt als sicher, dass sie ebenfalls Überfälle auf Geldtransporte begangen haben.

Drach handelte bei Überfall auf Ikea-Parkplatz in Frankfurt alleine

Auf die Spur gekommen sind die Beamten Thomas Drach durch Aufnahmen von dem Überfall am Flughafen Köln/Bonn. Dabei waren zwei Fluchtwagen gefilmt worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, waren sie es, die zu den Tätern führten. Allerdings werden zwei Komplizen von Drach noch immer gesucht.

Thomas Drach selbst soll schon in den kommenden Tagen nach Deutschland ausgeliefert werden. Ihm wird gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen sowie in einem Fall ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last gelegt. Drach hatte bei einem der Überfälle ein Sturmgewehr genutzt. Bei dem Überfall auf den Geldtransporter vor einem Ikea in Frankfurt* hatte er jedoch allein gehandelt. (Marcel Richters)*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

