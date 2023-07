Immobilienexperten fordern Impulse für Wohnungsbau

Angesichts des stockenden Wohnungsbaus fordern Bau- und Immobilienexperten mehr Fördergeld von der Landesregierung und Pragmatismus in der Praxis. Eine Senkung der hohen Baukosten sei möglich durch veränderte bautechnische Standards, sagte Martin Kraushaar, Hauptgeschäftsführer der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, am Mittwoch in Frankfurt.

Frankfurt/Main - „Wenn besonders Aufstockungen, Nachverdichtungen und energetische Sanierungen im Bestand gefordert sind, kann dies nicht bedeuten, dass 50 bis 60 Jahre alte Gebäude bei umfassenderen Sanierungen durchweg auf den Stand der Bautechnik des Jahres 2023 zu bringen sind.“ Andernfalls würden die für den Klimaschutz nötigen Sanierungen unterbleiben.

Auch in Hessen steht die Immobilienbranche wegen gestiegener Zinsen und hoher Baukosten unter Druck, der Wohnungsbau steckt in der Krise. Burkhard Siebert, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Hessen-Thüringen, sagte, für Bauherren fehle Planungssicherheit wegen hoher Bau-, Energie- und Kreditkosten. Gerade der Wohnungsbau leide: Von Januar bis April seien die Auftragseingänge im Jahresvergleich um rund ein Drittel eingebrochen. Auch bei Baugenehmigungen gehe es stark bergab. „Die Talfahrt im Wohnungsbau beschleunigt sich.“

Axel Tausendpfund, Vorstand des Wohnungsverbands VdW Südwest, forderte mehr Fördergeld, besonders für bezahlbaren Wohnraum. Hessen habe jüngst die Konditionen für den Bau geförderter Wohnungen verbessert. Die Förderung müsse aber öfter angepasst werden. Bei den Klimazielen im Gebäudesektor sei die Lage noch drängender. „Allein für die vermieteten Wohnungen in Hessen benötigen wir eine Förderung von mindestens einer Milliarde Euro pro Jahr, um den Klimaschutz sozialverträglich umzusetzen.“ Das Land dürfe sich nicht zurücklehnen und auf den Bund verweisen, der die Förderung seit 2022 gekürzt habe. dpa