Geldautomatensprengung in Bad Vilbel

Völlig zerstört ist die Fassade und der Innenraum einer Volksbank-Filiale. © Boris Roessler/dpa

In Bad Vilbel haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Ein Zeuge hatte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch über einen lauten Knall im Stadtteil Heilsberg informiert, wie die Beamten am Morgen mitteilten. Zudem seien zwei Personen gesehen worden, die auf einem Motorroller vom Tatort wegfuhren. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter kein Geld erbeutet.

Bad Vilbel - Die Polizei sprach von einer großen Verwüstung in dem Raum, in dem der Automat untergebracht war. Das Gebäude selbst sei aber nicht einsturzgefährdet. Zur genauen Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. dpa