In Hessen bleibt es heiß

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Zu Beginn der neuen Woche müssen die Menschen in Hessen sich weiter auf Hitze einstellen. Am Montag liegen die Höchsttemperaturen voraussichtlich zwischen 28 und 33 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Die Meteorologen erwarten heiteres und verbreitet trockenes Wetter.

Offenbach - Am Dienstag liegen die Höchstwerte zwischen 27 Grad im Norden und 33 Grad im Süden Hessens. Nachmittags kann es in Südhessen örtlich schauern, wobei einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen sind. Ansonsten bleibt es trocken. In der Nacht zum Mittwoch sind im Süden des Landes noch einzelne Gewitter und Schauer möglich.

Abkühlung ist auch für Mittwoch nicht in Sicht. Bei Höchstwerten zwischen 28 und 33 Grad soll es meist heiter werden. Nachmittags kann es in der Südhälfte Hessens vereinzelt schauern, auch lokale Gewitter mit Starkregen sind möglich. In den meisten Teilen des Landes soll es niederschlagsfrei bleiben. dpa