In Rechtsterrorprozess Aussage des Angeklagten erwartet

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Rechtsextremisten Marvin E. ist an diesem Freitag (12.00 Uhr) die Einlassung des Angeklagten vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt vorgesehen. Der 20 Jahre alte Nordhesse muss sich wegen der versuchten Gründung einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten.

Frankfurt/Main - Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, aus rechtsextremistischen Motiven Anschläge mit Schusswaffen und Sprengsätzen geplant zu haben. In sozialen Medien habe er über Wochen hinweg nach Gleichgesinnten für eine Terrororganisation gesucht, so die Anklage bei der Eröffnung des Prozesses in der vergangenen Woche.

Der mit drei Berufsrichtern besetzte Staatsschutzsenat muss entscheiden, ob das Jugendstrafrecht gegen den Angeklagten zur Anwendung kommt, da er die Taten als Heranwachsender im Alter von 19 Jahren begangen haben soll. Marvin E. sitzt seit seiner Festnahme im September 2021 in Untersuchungshaft. dpa