Nach Unfall auf Lidl-Parkplatz: Frau fährt einfach davon

Auf dem Lidl-Parkplatz in Ingelheim fahren zwei Autos ineinander. Eine der Beteiligten fährt nach dem Unfall einfach davon.

Auf dem Parkplatz des Lidl in Ingelheim bei Mainz ist es zu einem Unfall gekommen

des in bei ist es zu einem gekommen Zwei Autos sind rückwärts ineinander gefahren

Eine der Beteiligten fährt nach dem Unfall einfach davon

Ingelheim - Auf dem Lidl-Parkplatz in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) bei Mainz sind zwei Autos ineinander gefahren. Wie die Polizei Ingelheim mitteilte, sei eine der Beteiligten nach dem Unfall einfach davongefahren. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (07.04.2020 gegen 18 Uhr.

Ingelheim bei Mainz: Unfall beim Ausparken auf Lidl-Parkplatz

Die beiden Beteiligten an dem Unfall parkten in schräg gegenüberliegenden Parkbuchten auf dem Lidl-Parkplatz in der Binger Straße in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen). Beide hatten vorwärts eingeparkt. Nach dem Einkauf begann eine der Beteiligten rückwärts auszuparken. Die 57-jährige Fahrerin des zweiten Autos fuhr ebenfalls rückwärts aus ihrer Parklücke und stieß gegen das andere Fahrzeug.

Unfall auf Lidl-Parkplatz in Ingelheim bei Mainz: Zusammenstoß beim ausparken

Obwohl die 57-jährige von der Fahrerin des anderen Fahrzeugs auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht wurde, sei sie laut Polizeibericht einfach von der Unfallstelle in Ingelheim weggefahren. Sie habe auf den Unfall auf dem Lidl-Parkplatz überhaupt nicht reagiert und sich auch nicht um den Schaden gekümmert.

Ingelheim bei Mainz: Frau fährt nach Unfall auf Lidl-Parkplatz einfach davon

Erst nachdem die 57-jährige wieder zu Hause angekommen sei, habe sie das Vorgefallene erst realisiert. Daraufhin sei sie selbstständig zum Lidl-Parkplatz in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) zurückgekehrt. An der Unfallstelle waren mittlerweile Beamte der Polizei Ingelheim eingetroffen, die den Sachverhalt aufnahmen.

Unfall auf Lidl-Parkplatz in Ingelheim bei Mainz: Polizei bittet um weitere Hinweise

Die Polizei Ingelheim bittet nun um weitere Hinweise zu dem Vorfall. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall auf dem Lidl-Parkplatz geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen. Diese ist unter der Rufnummer 06132/6551-0 sowie per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de erreichbar.

von Finn Müller

Erst vor kurzem hat es auf dem Parkplatz eines Discounters einen Unfall gegeben. Auch hier ist ein Beteiligter einfach weggefahren.