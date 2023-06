Inklusive Schlag durch die Beine: Swiatek im Viertelfinale

Iga Swiatek spielt eine Vorhand. © Joaquim Ferreira/dpa

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek bereitet sich in Bad Homburg auf Wimbledon vor. Ihr Achtelfinale entscheidet die polnische Tennisspielerin locker für sich.

Bad Homburg - In Bad Homburg ist die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek dem angestrebten Tennis-Titel vor Wimbledon einen Schritt nähergekommen. Die vierfache Grand-Slam-Turniersiegerin aus Polen gewann am Mittwoch gegen die Schweizer Qualifikantin Jil Teichmann 6:3, 6:1 und zog damit ins Viertelfinale ein. Am Donnerstag trifft die 22 Jahre alte Nummer eins der Setzliste des Rasenturniers auf die Kanadierin Leylah Fernandez oder die Russin Anna Blinkowa.

Im Achtelfinale gegen Teichmann hatte Swiatek nur anfangs leichte Probleme. Dann holte sich die French-Open-Siegerin das Break zum 3:2, ein Schlag durch die Beine führte dabei zum entscheidenden Punktgewinn. Swiatek lag damit erstmals vorn und war von da an klar überlegen. Der zweite Satz verlief einseitig, nach 79 Minuten machte Swiatek den zweiten Sieg bei ihrer Wimbledon-Generalprobe perfekt. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am Montag.

„Heute war ein guter Tag“, sagte Swiatek, die in Bad Homburg auch von einer kleinen polnischen Fangemeinde mit polnischen Fahnen unterstützt wird: „Ich bin ziemlich zufrieden. Ich denke, ich hatte alles unter Kontrolle.“

In der ersten Runde hatte sich die Favoritin der Bad Homburg Open gegen die deutsche Nummer eins Tatjana Maria durchgesetzt. Für alle deutschen Teilnehmerinnen war das mit knapp 260.000 Dollar dotierte Rasenturnier nach der ersten Runde beendet. dpa