Interessent für insolvente Bäckerei Steinmüller

Teilen

Brötchen liegen in einer Bäckerei. © Sebastian Willnow/dpa/Symbolbild

Für die vor der Schließung stehende Bäckerei Steinmüller könnte sich eine Fortführung abzeichnen. Ein Unternehmen aus Limburg habe Interesse bekundet, mehr als nur einzelne der insgesamt 28 Filialen in Mittelhessen zu übernehmen, sagte Insolvenzverwalter Hans-Jörg Laudenbach am Donnerstag. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet. Weitere rund zehn Interessenten hätten ein Auge auf jeweils einzelne der Filialen der Traditionsbäckerei mit Sitz in Langgöns (Landkreis Gießen) geworfen.

Langgöns - Das Unternehmen mit ursprünglich rund 140 Beschäftigten verkauft nach derzeitigem Stand noch bis Sonntag. Ab Montag sollen die Filialen geschlossen bleiben, wie Laudenbach sagte. Voraussichtlich zu Wochenbeginn werde sich auch entscheiden, ob das Limburger Unternehmen zum Zuge komme.

Hohe Kosten, zuletzt vor allem durch die gestiegenen Energiepreise, bei zugleich kaum steigenden Umsätzen und nur begrenzten Spielräumen für Preiserhöhungen hatten das Bäckereiunternehmen nach Laudenbachs Angaben in die Krise geführt. Im Februar wurde Insolvenzantrag gestellt. Das Insolvenzverfahren läuft seit Anfang April. Um die Arbeitsplätze müsse man sich kaum Sorgen machen. Die Mitarbeiter dürften von anderen Unternehmen abgeworben werben. Das könnte auch ein Problem bei einer möglichen Übernahme durch ein anderes Unternehmen werden. Zudem müssten auch die Vermieter mitspielen, wenn ein möglicher neuer Eigentümer der Filialen als Mieter ins Spiel käme, sagte Laudenbach. dpa