Investitionen belasten Gewinn von Pfeiffer Vacuum

Quartalszahlen

Der mittelhessische Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Quartal erneut den Umsatz gesteigert. Investitionen in IT und Produktionskapazitäten schmälerten allerdings den operativen Gewinn.

Aßlar - Wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Aßlar mitteilte, kletterte der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf fast 244 Millionen Euro. Der Löwenanteil kommt aus dem Segment rund um Analytik, Industrie sowie Forschung und Entwicklung. Der Erlös mit Halbleiterprodukten wuchs zwar auch - aber verglichen mit der anderen Sparte deutlich weniger.

Vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben vom Umsatz 24,1 Millionen Euro Gewinn im Konzern - 16,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern verdiente Pfeiffer Vacuum 17 Millionen Euro nach 20,4 Millionen ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang des Konzerns brach im zweiten Quartal um 27 Prozent auf knapp 214 Millionen Euro ein.

An den Jahreszielen hält der Vorstand des 1890 gegründeten Vakuumpumpen-Spezialisten mit gut 4000 Beschäftigten dennoch fest. Das Unternehmen gehört mehrheitlich der Busch-Gruppe. Der Umsatz soll etwa auf dem Vorjahresniveau von knapp 917 Millionen Euro verharren. dpa