Perverses Spiel? Unbekannte hetzen Tier in Hühnerstall - 100 Hühner brutal getötet

Ein Loch im Zaun, 100 Hühner tot: Dieser Anblick hat sich am Dienstagmorgen (21.04.2020) in Jesberg in Nordhessen in einem mobilen Hühnerstall ereignet. Was genau passierte, ist unklar. Die Polizei kann nur mutmaßen.

Jesberg - Der Enkel eines Hühnerbesitzers in Jesberg in Nordhessen hat am Dienstagmorgen (20.04.2020) einen grausigen Fund gemacht: Rund 100 der insgesamt 350 Hühner in seinem Freigehege waren gewaltsam getötet worden. Die Tat muss sich der Polizei zufolge in der Nacht von Montag (20.04.) auf Dienstag (21.04.2020) zugetragen haben. Demnach wurden die Tiere totgebissen, teilweise wurden auch die Köpfe abgebissen.

Laut Polizei hat der Enkel des Hühnerbesitzers am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, ca. 350 Hühner in den mobilen Kunststoff-Hühnerstall eingeschlossen und kam am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr wieder zurück - da waren die Hühner bereits tot. Es handelt sich dabei um einen mobilen Hühnerstall in der Densberger Straße in der Feldgemarkung „Steinwiese“. Der 10 Meter mal 5 Meter große mobile Stall befindet sich an der Ortsausgangslage Jesberg in Richtung Densberg.

Tiertötungen im mobilen Stall: Rund hundert Hühner betroffen

Das Freigehege für die Hühner in Jesberg in Nordhessen ist mit einem mobilen Kunststoffzaun gesichert. Die Beamten stellten auf der Rückseite des Stalles ein 16 Zentimeter mal 50 Zentimeter großes aufgeschnittenes Loch in dem Kunststoffgitter fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass jemand das Loch in den Zaun geschnitten und ein Tier hineingesetzt hat, das sich dann an den Hühnern zu schaffen machte. Die Beamten prüfen derzeit, um was für ein Tier es sich gehandelt haben könnte.

Als die Polizei zum Tatort kam, war die Eingangstür zum Stall noch abgeschlossen und nicht beschädigt. Wie die Hühner getötet wurden, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Sachbeschädigung.

Tiertötungen im mobilen Stall: Unbekannte reißen Hühnern die Köpfe ab

Zu einer ähnlichen Tat kam es bereits Ende März in Gilserberg, zehn Autominuten von Jesberg entfernt. Bei einem Einbruch in einen mobilen Hühnerstall an der B3 bei Gilserberg haben Unbekannte bis zu 100 Hühner getötet. Die Polizei ermittelt. In der Polizeimeldung heißt es, die Täter töteten und stahlen mehrere Hühner, Sachschaden 300 Euro. Im Ermittlungsverfahren gehe es um Einbruch, Sachbeschädigung und Tötung eines Wirbeltieres. „Es könnte einen Zusammenhang zwischen den Taten geben. Wir haben das im Blick, aber es hat noch keine Anhaltspunkte dafür gegeben“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder.

Über den Bundesverband Mobile Geflügelhaltung, in dem Ende Mitglied ist, habe die Tat deutschlandweit Abscheu ausgelöst. 300.000 Menschen hätten sie allein über Facebook wahrgenommen.

