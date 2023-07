Jugendliche (14 bis 19) verdächtigt: Durchsuchungen im Taunus und in Frankfurt

Die Polizei durchsucht Wohnungen im Taunus und in Frankfurt. Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren werden des Einbruchs und Raubes verdächtigt.

Frankfurt – Die Polizei hat am Montagmorgen (31. Juli) zeitgleich insgesamt zehn Wohnungen durchsucht. Gegen 6 Uhr drangen Einsatzkräfte in Wohnungen in Bad Soden, Eschborn (beide Main-Taunus-Kreis), Steinbach (Hochtaunuskreis) und Frankfurt ein, wie die Polizei am Montag (31. Juli) in Wiesbaden mitteilte. Ziel war den Angaben zufolge die Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt.

Durchsuchungen nach Einbrüchen und Raubdelikten – Jugendliche (14 bis 19) verdächtigt

Im Main-Taunus-Kreis war es den Angaben zufolge seit Jahresbeginn zu einer Häufung verschiedener Raub- und Einbruchsdelikte im Bereich Bad Soden, Schwalbach und Eschborn gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen hätten schnell einen Zusammenhang zwischen den genannten Taten ergeben. „Alsbald kristallisierte sich hier eine 10-köpfige Gruppierung männlicher Jugendlicher sowie Heranwachsender heraus, die für die Taten in Frage kam“, so die Mitteilung.

Diese Gruppe stehe nun im Verdacht, in unterschiedlichen Zusammensetzungen Einbrüche in Supermärkte, Gaststätten sowie Gewerbebetriebe, aber auch Raubdelikte und „Entreißediebstähle zum Nachteil vornehmlich älterer Bürgerinnen und Bürger“ begangen zu haben. Die Ermittlungen dauerten an. (cas)