Jugendliche Straftäter schaffen Kunst in Bildhauerwerkstatt

Kunstwerke stehen in der Werkstatt. © Andreas Arnold/dpa

Seit über 20 Jahren können junge Straftäter im Hochtaunuskreis während ihrer vom Gericht verhängten Arbeitsstunden Kunst schaffen. „Vieles sind Gemeinschaftswerke“, erklärt der Gründer und Vorsitzende des Vereins „Kunsttäter“ in Oberursel, Andreas Hett. Einmal im Jahr werden die Kunstwerke beim Atelierfest verkauft.

Oberursel - Wie viele solcher Kunstprojekte für Straftäter es in Hessen gibt, ist dem Justizministerium in Wiesbaden nicht bekannt. Üblicherweise müssen Jugendliche die verhängten Arbeitsstunden etwa in Krankenhäusern, Altenheimen oder Bauhöfen ableisten.

Den Angaben des Ministeriums zufolge wurden im vergangenen Jahr in Hessen 3055 junge Menschen nach Jugendstrafrecht rechtskräftig verurteilt, die Zahl geht seit Jahren zurück. Die häufigsten Delikte waren Diebstahl und Körperverletzung. dpa