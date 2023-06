Jugendlicher flüchtet mit Auto von Vater vor Polizei

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein 15-Jähriger am Steuer des Autos seines Vaters hat am Donnerstagabend in Kassel für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er sei vor der Streife geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei seiner Flucht sei er auf einen Polizisten sowie eine Radfahrerin zugefahren, beide hätten ausweichen können. Die Radlerin sei jedoch in einen Graben gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Kassel - Zuvor hatten Zeugen die Polizei darüber informiert, dass ein Jugendlicher in hohem Tempo in einem Auto unterwegs sei. Die Beamten konnten ihn erst festnehmen, als sich sein Wagen auf einem schmalen Weg festgefahren hatte. dpa