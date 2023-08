Jugendlicher schneidet Fahrgast in S-Bahn ins Gesicht

Ein Jugendlicher hat in einer S-Bahn bei Rodgau einem anderen Fahrgast mit einem Messer ins Gesicht geschnitten. Der 19-Jährige habe tiefe Verletzungen an der Wange und am Kinn erlitten, teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Mittwoch mit. Er sei in eine Klinik gebracht worden. Am Dienstagabend war er während der Fahrt mit dem 16-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten.

Rodgau - Der Jugendliche zückte ein Teppichmesser, nach dem Halt im Stadtteil Nieder-Roden ging er davon. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Weil er sich der Mitteilung zufolge heftig wehrte, wurde er zu Boden gebracht, dabei verletzte er sich leicht. dpa