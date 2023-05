Gewalt bei Fußballturnier eskaliert: Jugendlicher stirbt nach Schlägerei in Frankfurt

Von: Timur Tinç

Beim internationalen Turnier in Frankfurt sollte der Fußball eigentlich im Mittelpunkt stehen. (Symbolbild) © Michael Ketzer/Imago

Beim Germany Cup auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen in Frankfurt eskaliert die Gewalt. Ein Jugendlicher stirbt.

Frankfurt - Ein Jugendlicher ist nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier am Pfingstwochenende in Frankfurt im Krankenhaus verstorben. Das bestätigte unter anderem ein Funktionär des Hessischen Fußballverbands sowie der Anwalt des mutmaßlichen Täters. Dieser ist nach Angaben des Anwalts ein 16-Jähriger aus Frankreich, der am Montag bereits einer Haftrichterin vorgeführt wurde.

Laut Berichten von Zeugen ist es am Sonntag nach einem Spiel beim sogenannten Germany Cup auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen zu der Schlägerei mit mehreren Menschen gekommen.

Germany Cup in Frankfurt: Laut Zeugen bekam Jugendlicher einen Schlag gegen den Kopf

Das bestätigte auch die Polizei auf FR-Anfrage. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Der Jugendliche bekam bei der Auseinandersetzung wohl einen Schlag gegen den Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen gab die Polizei am späten Montagabend nicht heraus. Für Dienstag ist eine Stellungnahme geplant. Der Turnierveranstalter und der Vorstand von Viktoria Preußen waren am Montagabend nicht zu erreichen. (Timur Tinç)

