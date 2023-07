Juli in Hessen war warm, sonnig und sehr nass

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Der Juli hat sich in Hessen im Durchschnitt warm und sonnig, aber auch sehr nass präsentiert. Das Temperaturmittel von 18,6 Grad lag um 1,7 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, wie sich aus der Mitteilung zur vorläufigen Monatsbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ergibt.

Offenbach - In den ersten 20 Juli-Tagen war es trocken und zeitweise sehr heiß, so stiegen die Temperaturen am 9. Juli im Rhein-Main-Gebiet auf teils über 37 Grad. Dort wurde an über 20 Tagen die Sommermarke von 25 Grad überschritten, wie die Meteorologen in Offenbach weiter mitteilten.

Vor allem in der letzten Juliwoche wurde es dann deutlich kühler und nasser. So fielen insgesamt 90 Liter Regen pro Quadratmeter und damit deutlich mehr als in der Referenzperiode (73). Die Sonne zeigte sich an 222 Stunden (204). dpa