Junger Bergsteiger aus Gießen in Alpen verunglückt - Mehrere hundert Meter in Tiefe gestürzt

Gießen - Traurige Nachricht aus den Schweizer Alpen: Am Sonntag, dem 28. Juni, ist im Kanton Wallis ein 21-Jähriger aus Gießen-Wieseck tödlich verunglückt. Der junge Bergsteiger war am 4063 Meter hohen Obergabelhorn im Kanton Wallis mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte, hatte der Alpinist versucht, den 4000er im Alleingang durch die schwierige Nordwand zu besteigen.

Anlässlich eines Rundfluges sei der verunglückte Bergsteiger von einem Helikopterpiloten auf dem Obergabelhorn-Gletscher entdeckt worden. Daraufhin sei sofort eine Rettungscrew der Air-Zermatt mit einem Notarzt ausgerückt. Der Arzt konnte jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes aus Gießen feststellen. Wie die Schweizer Polizei kurz nach dem Unglück mitteilte, handelte es sich bei dem Verunglückten um einen deutschen Staatsbürger. Wie diese Zeitung nun erfuhr, stammte der junge Bergsteiger, der sein Abitur am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen gemacht hat, aus Gießen-Wieseck.

Die bis zu 55 Grad steile und vereiste Nordwand des Obergabelhorns gilt als eine der anspruchsvollsten Routen in den Westalpen und wird nur selten begangen, um den Gipfel zu erreichen. Der Gießener ist nicht das erste Opfer der Nordwand. 2005 stürzte hier ein 40-jähriger Langgönser, der im Gießener Alpenverein Fachübungsleiter war, beim Abstieg in den Tod. (jri)