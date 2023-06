Kampf gegen Missbrauch: Ermittler bekommen eine neue Zulage

Innenminister Peter Beuth (CDU, l) und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Für ihre herausfordernde Arbeit bei den Ermittlungen zu Sexualverbrechen an Kindern bekommen hessische Polizisten und Polizistinnen mit dieser Aufgabe mehr Geld. Als Zeichen der Anerkennung führe das Land ab Juli eine neue Erschwerniszulage von 300 Euro monatlich ein, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei einem Besuch im Landeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden.

Wiesbaden - „Uns ist bewusst, dass Geld die Belastungen nicht aufwiegen kann.“ Die Zulage solle aber unterstreichen, wie wichtig die Arbeit ist.

Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wird in Hessen seit Oktober 2020 in einer „BAO Fokus“ gebündelt. BAO steht für Besondere Aufbauorganisation, „Fokus“ für fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern. Mit hessenweit mehr als 300 Ermittlerinnen und Ermittlern verfolge die Polizei gezielt Sexualverbrechen an Schutzbefohlenen, erläuterte das Innenministerium. dpa