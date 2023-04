Kasseler Wasserspiele starten in die Saison

Besucher stehen bei den Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe an den Kaskaden unterhalb des Herkules-Denkmals. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

An diesem Montag starten die historischen Wasserspiele im Kasseler Unesco-Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe in die neue Saison. Ab dem 1. Mai haben Besucherinnen und Besucher an jedem Mittwoch, Sonntag und an hessischen Feiertagen bis zum Herbst wieder die Gelegenheit, den Lauf des Wassers vom Herkules bis zur Großen Fontäne vor dem Schloss Wilhelmshöhe zu begleiten.

Kassel - Wie Hessen Kassel Heritage - ehemals Museumslandschaft Hessen Kassel - mitteilte, kann es aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an den Kaskaden in der gesamten Saison zu Einschränkungen kommen. „Es werden aber alle Wasserspielstationen wie gewohnt bespielt.“

Der Bergpark Wilhelmshöhe und die barocken Wasserspiele entstanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter Landgraf Karl. 1714 wurden sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Während der Wasserspiele fließen mehr als 750.000 Liter Wasser über Kaskaden, Becken, Rinnen und Aquädukte in rund 80 Meter Tiefe - nur durch die Ausnutzung physikalischer Gesetze und ohne den Einsatz von Pumpen.

Den Abschluss bildet eine mehr als 50 Meter hohe Fontäne oberhalb des Schlosses Wilhelmshöhe. Jedes Wasserbild wird für ungefähr zehn Minuten inszeniert. dpa