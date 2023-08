Alarm in Drogerie: Polizei erwischt süßen Einbrecher auf vier Pfoten

Von: Josefin Schröder

Diese Katze löste einen Einbruchalarm bei der Polizei in Groß-Umstadt, Darmstadt aus. © Polizeipräsidium Südhessen

Einbruchalarm in Darmstadt: Eine Katze in einem Groß-Umstädter Drogeriemarkt löste beinah einen Großeinsatz der Polizei aus.

Darmstadt - In der Nacht zum Sonntag (7. August) ging bei der Polizei Darmstadt ein Einbruchsalarm ein: In einem Drogeriemarkt in der Georg-August-Zinn-Straße in Groß-Umstadt soll sich jemand unbefugt Zugang verschafft haben. Laut Polizeipräsidium Südhessen wurden umgehend mehrere Streifenwagen alarmiert und zum Tatort nach Groß-Umstadt geschickt.

Einbrecher auf vier Pfoten in Darmstadt unterwegs

Nur wenige Minute später meldete die Besatzung vor Ort „Täterkontakt“. Professionelle Einbrecher? Eine kriminelle Bande? Nein, der Täter: Ein kleines, schwarz-weißes Kätzchen. Das Tier hatte sich bei seinem nächtlichen Streifzug durch das Geschäft zwischen Fensterglas und Rollladen eines Aufenthaltsraumes verfangen und so den Alarm ausgelöst, teilte die Polizei mit.

Der Besitzer sei bisher nicht bekannt, weshalb die Beamten das Tier zunächst mit zur Polizeistation nahmen. Wer weiß, vielleicht hat die Wache in Darmstadt nun einen neuen Mitarbeiter auf vier Pfoten? (Josefin Schröder)

