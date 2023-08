„FrankfurtLieblingsorte“: Influencerin zeigt auf Instagram, was in Frankfurt los ist

Teilen

Keine Ahnung, was am Wochenende ansteht? Claudia Schütz schafft Abhilfe. Sie ist ständig in Frankfurt unterwegs und nimmt ihre Follower bei Instagram überall hin mit.

Frankfurt – „Frankfurtlieblingsorte“: Auf Instagram ist das für viele Frankfurter die erste Adresse, wenn es darum geht, was in der Stadt los ist. Als Claudia Schütz vor sieben Jahren neugierig verstehen wollte, was ihre Tochter auf der Plattform macht, fing sie Feuer: Sie erstellte sich selbst einen Account und postete, was ihr gerade in den Sinn kam. „Den Menschen gefielen meine Fotos und Texte, das sah ich an den Zugriffszahlen. Was für ein Kompliment“, erzählt sie.

Für Frankfurterin muss jeder Instagram-Post einen Mehrwert haben

Da sie selbst gerne auf Veranstaltungen ging und viele verpasste, weil es für Frankfurt keinen Überblick gab, war für sie klar: Darauf möchte ich mich spezialisieren! Und so strotzt ihre Seite heute von Veranstaltungstipps, von denen sie viele auch selbst wahrnimmt und fleißig für ihre mehr als 38.000 Follower dokumentiert. Aber nicht nur das. Zum Teil wandelt sich ihre Story fast zu einer Art Magazin über Frankfurt und Hessen. Von witzigen Tierfotos bis hin zu interessanten Fakten – alles ist dabei und bildet ein buntes Potpourri.

Claudia Schütz steckt hinter dem Instagram-Account „FrankfurtLieblingsorte“. © André Stump

Das Wichtigste für sie ist: „Ich versuche mit jedem Post einen Mehrwert für die Besucher meiner Seite zu schaffen.“ Bei so vielen Informationen können genaue Daten schnell mal untergehen. Hierfür betreibt sie zusätzlich noch eine Webseite, auf der sie Veranstaltungen und alles, was in Frankfurt in nächster Zeit passiert, für den schnellen Überblick auflistet. Auch Touristen kommen nicht zu kurz. Hier hält Schütz beispielsweise einen „Rundgang“ durch Frankfurt bereit, bei dem die wichtigsten Stationen der Stadt aufgelistet sind.

Das bedarf jedoch Arbeit und kostet Zeit. So steckt Schütz mittlerweile bis zu 20 Stunden in der Woche in ihr Herzensprojekt. Alles ist strukturiert. Ein Post durchläuft viele Arbeitsschritte, bis er letztlich auf der Seite landet – und dann noch sorgsam verwaltet wird mit den Kommentaren. Zwar gibt es hin und wieder kleine Kooperationspartner, aber das meiste macht sie vor allem aus Spaß: So freut sie sich darüber, dass sie nun durch ihre Reichweite kleinere Hilfsorganisationen wie dem Tierrefugium Hanau oder kranken Kindern mit „Mainlichtblick“ helfen kann. „Außerdem poste ich gerne kleine Läden, meine Lieblingsrestaurants und Veranstaltungen, die noch etwas Support gebrauchen können, weil sie neu sind. Viele haben unter Corona enorm gelitten“, sagt sie. Die freuen sich natürlich sehr über diese kostenlose Werbung.

Zwischen Künstlern und Internet-Stars In Kooperation mit dieser Zeitung wurde im Sommersemester an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) ein Praxisseminar im Studiengang Journalismus und Kommunikation mit dem Titel „Tiktok trifft Tageszeitung“ veranstaltet. Ziel war eine Serie über Frankfurter Influencer, die in loser Reihenfolge erscheint. An der Lehrredaktion, die von Redakteurin Julia Lorenz und Prof. Dr. Katja Gußmann unterstützt wurde, nahmen 21 Studenten teil. Sie haben ihre Themen selbstständig recherchiert, Interviewanfragen gestellt, Fotos gemacht und ihre Artikel unter professioneller Begleitung geschrieben. Viel Spaß beim Lesen.

Instagrammerin in Frankfurt bekannt – manche Follower werden zu Freunden

Das, was ihre Seite ausmacht, sind die Menschen dahinter. Sie geben Claudia viel zurück und ermuntern sie, ihre Arbeit weiterzumachen: „Um die Silvesterzeit bedanken sich regelmäßig viele Follower für meine Arbeit. Das sind für mich geistige Weihnachtsgeschenke, die mein Herz erwärmen“, sagt sie. Manchmal wird sie auf der Straße erkannt und auf ihren Account angesprochen, so erlebt sie immer wieder besondere, auch lustige Momente.

Und genau das mag Claudia Schütz an Instagram. „Ich bin mit Menschen in Kontakt gekommen, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und auf diese Weise habe ich schon liebe Freunde gewonnen“, erzählt sie. Sie zieht viel Inspiration aus der Arbeit an ihrem Account. Das Ganze sei ein Geben und Nehmen, erklärt sie, denn immer wieder bekommt sie auch gute Tipps von ihren Followern. Die kommen wiederum der gesamten Community zugute und halten so das gemeinsame Netzwerk am Laufen. Ein Pflichtprogramm kann Schütz allen mit auf den Weg geben: Das gerade erst zu Ende gegangene Museumsuferfest, die Alte Oper samt dem Opernplatzfest und eine Fahrt auf den Maintower, um Frankfurt von oben bestaunen zu können. (André Stump)

Food-Influencerin Julia Kretschmer teilt auf Instagram und TikTok ihr Essen mit ihren Followern. In Frankfurt ist sie für ihren Content bekannt.