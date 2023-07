Keine Verletzten bei Brand in Mehrfamilienhaus

Teilen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Marburg in der Nacht zum Freitag ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Nach den ersten Erkenntnissen hätten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen können, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Haus im Stadtteil Ockershausen bereits lichterloh, wegen des starken Rauchs warnte die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen die direkten Anwohner.

Marburg - Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, Ermittlungsergebnisse werden frühestens für Mitte nächster Woche erwartet. dpa