Bundesstraße B8 bei Kelkheim gesperrt: Porsche-Fahrer rast gegen Baum

Verkehrsunfall

+ © Feuerwehr Wiesbaden Das Ergebnis des Unfalls: Der Porsche steckt an einem Hang in der Leitplanke auf der Bundesstraße B8 bei Kelkheim fest. Der Fahrer musste ins Krankenhaus. © Feuerwehr Wiesbaden

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen (26.05.2021) mit einem Porsche auf der Bundesstraße B8 bei Kelkheim verunglückt. Er muss ins Krankenhaus.

Kelkheim - Auf der Bundesstraße B8 bei Kelkheim ist es zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Die B8 musste gesperrt werden. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Laut Polizei ist der Porsche-Fahrer auf der Bundesstraße B8 bei Kelkheim am Mittwoch (26.05.2021) gegen 10.25 Uhr zunächst in die Leitplanke gefahren, ehe er mit dem Porsche gegen einen Baum prallte.

Der Porsche-Fahrer verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte mit hoher Geschwindigkeit in eine Leitplanke, wie auf dem Foto zu sehen ist. Der Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen durch die Rettungskräfte schnellstmöglich befreit werden.

Wie die Polizei mitteilte, war kein anderer Fahrer an dem Unfall beteiligt. Der Fahrer war nicht ansprechbar, als die Rettungskräfte zum Unfallort kamen. Laut Polizei blutete er am Kopf. Nach ersten Untersuchungen vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Höchst gebracht. Die Feuerwehr Wiesbaden suchte noch die Böschung neben der Bundesstraße B8 ab, um eventuell herausgeschleuderte Personen zu retten. Der Porsche ist nun ein Totalschaden. (Cora Zinn)