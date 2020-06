Messerangriff in Kelsterbach: Ein Mann sticht zu und verletzt sein Opfer schwer. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Messerangriff in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau)

in 27-Jähriger wird bei Attacke nach Streit schwer verletzt

Staatsanwaltschaft Darmstadt und Kripo gehen von versuchter Tötung aus

Kelsterbach – Bei einem Messerangriff am Samstag (20.06.2020) in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) ist ein Mann schwer verletzt worden. Dies teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Messerangriff in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau): Streit zwischen zwei Bewohnern einer Unterkunft bricht aus

Demnach brach am Vormittag gegen 11 Uhr ein Streit in einer Wohnunterkunft in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) aus. Die Beteiligten: Zwei Bewohner, 27 und 38 Jahre alt. Zunächst blieb es zwischen den beiden Kontrahenten laut Polizei bei verbalen Beleidigungen, die Situation schaukelte sich jedoch immer weiter hoch.

Der 38-Jährige zückte ein Messer, startete einen Angriff und verletzte den 27 Jahre alten Mann mit der Waffe schwer. Laut Polizei sind die Verletzungen des Mannes nach dem Messerangriff in Kelsterbach jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Grund: „Ein Mitbewohner hat durch beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindert und dann die Polizei über Notruf verständigt“, so die Polizei Südhessen in einer Meldung am Samstag (20.06.2020).

Messerangriff in #Kelsterbach bei #Frankfurt: Ein Mann sticht zu und verletzt sein Opfer schwer. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln.https://t.co/XGWIfx9mI3 — FNP Frankfurt (@fnp_zeitung) June 20, 2020

Messerangriff in Unterkunft in Kelsterbach: 27-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus

Der Angreifer konnte von Beamten vor Ort in Kelsterbach festgenommen werden. Zur Versorgung wurde das 27-jährige Opfer ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Messerangriff in Kelsterbach haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Auf den Täter kommen nun vermutlich massive Konsequenzen zu: Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Messerangriff im Kreis Groß-Gerau: Auch anderer Streit in Kelsterbach eskaliert

Bei einem anderen Streit zwischen zwei Männern in Kelsterbach ist die Situation ebenfalls eskaliert. Zeugen alarmierten die Polizei, als sie verdächtige Knallgeräusche hörten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Zudem hatten Männer im vergangenen Jahr einen Getränkemarkt in Kelsterbach überfallen. Sie bedrohten laut Zeugen einen Angestellten und forderten ihn auf, ihnen den Inhalt der Kasse zu geben und den Tresor zu öffnen.

tvd